Brandalarm löst Sprinkleranlage aus

Bühne der Düsseldorfer Oper unter Wasser

26.11.2019, 10:48 Uhr | dpa , t-online.de

Die Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf: Die Sprinkleranlage führte am Montagabend zu einem Wasserschaden auf der Bühne und darunter. (Quelle: Maja Hitij/Archivbild/dpa)

Ein Brandalarm hat die Sprinkleranlage in der Düsseldorfer Oper ausgelöst und einen Wasserschaden verursacht. Doch gebrannt hat es nicht. Noch ist unklar, ob der Spielbetrieb ungehindert weitergehen kann.

Am Montagabend hat ein Brandalarm in der Deutschen Oper am Rhein die Sprinkleranlage auf der Bühne ausgelöst. Die alarmierte Feuerwehr hat in der Spielstätte allerdings keinen Brand feststellen können. Die Helfer mussten sich stattdessen um die Beseitigung der Wasserlachen kümmern, die sich auf und unter der Bühne gebildet hatten, teilte die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstag mit.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Münsterstraße nur wenige Minuten nach dem eingegangenen Alarm in der Oper eintrafen, stellten sie im Bereich der Bühne einen Wasseraustritt fest. Die Wasserzufuhr sei sofort abgestellt worden, um einen größeren Schaden zu verhindern. Für die Beseitigung des Wassers auf und unter der Bühne seien insgesamt fünf Wassersauger eingesetzt worden.



Mehrere Feuerwehren in Düsseldorf im Einsatz

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte aus der Münsterstraße von der Freiwilligen Feuerwehr Kaiserswerth, des Technik- und Kommunikationszuges der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Wachen Quirinstraße, Flughafenstraße und Hüttenstraße. So seien die nur wenige Zentimeter hohen Wasserlachen durch die etwa 36 Einsatzkräfte nach rund drei Stunden entfernt gewesen.







Die genaue Ursache des Wasseraustritts müsse nun überprüft werden. Über die Schadenssumme sowie eine Beeinträchtigung des Spielbetriebs konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Was den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

