"Ihr werdet vergast"

Nazi-Durchsagen am Bahnhof in Düsseldorf schocken Reisende

12.12.2019, 19:20 Uhr | t-online.de

Zwei Lautsprecher an einer Stange: In Düsseldorf drangen rechtsextremistische Parolen über einen Bahnsteig. Nun ermittelt die Polizei zur Herkunft. (Quelle: Müller-Stauffenberg/Symbolbild/imago images)

Mit dieser Durchsage haben die Pendler, die am Bahnhof in Düsseldorf-Friedrichstadt warteten, wohl nicht gerechnet. Eine Stimme verkündete rechtsextremistische Parolen und drohte mit Vergasung.

Mit nationalsozialistischen Parolen hat ein bisher Unbekannter am Donnerstagmorgen Pendler am S-Bahnhof Friedrichstadt in Düsseldorf geschockt. Wie die "Rheinische Post" in ihrer Onlineausgabe berichtet, soll gegen 7 Uhr morgens eine Stimme die Worte "Ihr werdet vergast, man müsste die Gaskammern wieder aufbauen", gerufen haben.

Eine weitere Durchsage soll "Es grüßt Sie ihr Führer" gelautet haben. Laut der "RP" ermittelt die Polizei nach mehreren Zeugenaussagen zu dem Vorfall.

Ob die rechtsexremistischen Durchsagen aus einem Lautsprecher der Deutschen Bahn kamen, ist bisher noch unklar. Die "Neue Ruhr Zeitung" berichtet, dass die Sprüche in Durchsage-Lautstärke zu hören waren.







Die "RP" schreibt, dass die Quelle vermutlich aus einem Megafon eines nahen Wohnhauses gekommen sein könnte. Nun ermittelt der Staatsschutz zu dem Vorfall.