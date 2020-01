Neue Langstreckenflüge

"TUIfly" stationiert Dreamliner am Flughafen Düsseldorf

09.01.2020, 13:19 Uhr | t-online.de

Eine Boeing 787-8 von TUIfly: Zwei Dreamliner der Fluggesellschaft sollen 2020 in Düsseldorf stationiert werden. (Quelle: Rüdiger Wölk/Archivbild/dpa)

Die Fluggesellschaft "TUIfly" will ab dem Winterflugplan 2020 seine Präsenz am Flughafen in Düsseldorf ausbauen und neue Routen anbieten.

Mit Beginn des Winterflugplans 2020/2021 wird "TUIfly" zwei Flugzeuge des Typs Boeing 787-8 in Düsseldorf stationieren. Das berichtet der "Express" unter Berufung auf die Fluggesellschaft.

Demnach sollen die Dreamliner verstärkt Reisende in die Karibik und nach Mexiko fliegen und auch als Zubringer für das dortige Hotel- und Kreuzfahrtangebot des TUI-Konzerns dienen.



"Mit der Entscheidung, die Dreamliner in Düsseldorf zu stationieren, setzen wir auf den Standort Rhein-Ruhr und die gute Zusammenarbeit mit dem Flughafen“, erklärte "TUIfly"-Geschäftsführer Oliver Lackmann gegenüber der Zeitung.



Flughafen-Chef Thomas Schnalke freue sich über die Entscheidung der Fluggesellschaft und nannte den Schritt eine richtige Entscheidung: "In Düsseldorf profitiert TUIfly neben einer leistungsfähigen Infrastruktur, einer optimalen landseitigen Verkehrsanbindung und einem dicht besiedelten Einzugsgebiet vor allem von einer weiter wachsenden Mobilitätsnachfrage in der Bevölkerung."