Auf der Cecilienallee

Frau und Kleinkind von Pkw erfasst – schwer verletzt

15.06.2020, 17:04 Uhr | t-online.de

Blaulicht leuchtet auf einem Polizeiwagen: Zwei Personen wurden in Düsseldorf von einem Auto erfasst. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

In Düsseldorf-Golzheim sind eine Frau und ein zweieinhalb Jahre alter Junge von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfallort musste abgesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Cecilienallee im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim sind am Montagmittag eine 31-Jährige und ein zweieinhalb Jahre alter Junge aus Niedersachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, liefen die Frau und der mit ihr verwandte Junge auf die Fahrbahn der Cecilienallee in Richtung Rhein, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Eine aus der Innenstadt kommende 54-jährige Frau aus Neuss erfasste die Frau und den Jungen etwa 100 Meter hinter dem Homberger Platz mit ihrem Mini.

Dadurch erlitten die 31-Jährige und das Kleinkind so schwere Verletzungen, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sperrte die Cecilienallee zwischenzeitlich zwischen dem Homberger Platz und dem Golzheimer Platz ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Nachdem alle Spuren gesichert waren, konnte die Sperrung gegen 14.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.