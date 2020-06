Mordkommission ermittelt

Zwei Verletzte durch Messerattacke nach Streit

25.06.2020, 08:30 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife (Symbolbild): Die Polizei sucht Zeugen nach einer Messerattacke und einem anschließenden Unfall in Düsseldorf. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

In Düsseldorf hat es offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben, zwei von ihnen sollen mit einem Messer verletzt worden sein. Danach gab es einen Unfall.

Nach einem Auto-Unfall in Düsseldorf hat die Polizei zwei Menschen entdeckt, die offenbar vorher bereits schwer verletzt worden waren. Eine Mordkommission hat nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstagmorgen die Ermittlungen aufgenommen. Einzelheiten zum Hergang am Mittwochabend und den Verletzten gab es in der Nacht zum Donnerstag zunächst nicht.



Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge sollen im Stadtteil Eller zwei Männer in ihrem Auto mit einer Stichwaffe verletzt worden sein. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut "RP"-Informationen soll einer der beiden in Lebensgefahr schweben. Die Beamten machten dazu zunächst keine Angaben. Im Laufe des Donnerstag will die Polizei erste Ermittlungserkenntnisse bekanntgeben.