Ungewöhnlicher Einsatz

Kleinkind klemmt mit Kopf im Brückengeländer fest

15.07.2020, 07:31 Uhr | t-online.de

Nordpark in Düsseldorf von oben (Symbolbild): Die Feuerwehr musste hier wegen eines kleinen Jungen anrücken. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Die Düsseldorfer Feuerwehr ist zu einem besonderen Einsatz ausgerückt. Ein etwa zwei Jahre alter Junge hat seinen Kopf zwischen die Gitterstäbe eines Brückengeländers gesteckt – und klemmte fest.

An der Rotterdamer Straße in Düsseldorf-Stockum hat sich am Dienstagmittag ein Unfall ereignet. Ein Kleinkind steckte mit seinem Kopf im Geländer einer Fußgängerbrücke zum Nordpark fest. Die Mutter konnte ihren Sohn nicht befreien und alarmierte die Feuerwehr.

📟Hilfeleistung📍#Stockum



2-Jähriger hing mit Kopf im Brückengeländer fest. #FwDus konnte das Kind unverletzt befreien und der Mutter übergeben.

Mehr zum besonderen #EinsatzfuerDuesseldorf gibt es hier⤵️https://t.co/lnutIJQY9h pic.twitter.com/TEV4he51lA — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) July 14, 2020

Wie diese mitteilt, soll der Junge gegen 13.08 Uhr seinen Kopf zwischen zwei Gitterstäbe gesteckt haben. "Auch gutes Zureden der Mutter half nichts, der Kopf steckte fest", heißt es. Mit einem pneumatischen Hebekissen konnten die Stäbe auseinander gedrückt und der Junge befreit werden.

Ein Notarzt untersuchte ihn im Anschluss und stellte keine Verletzungen fest. Nach circa einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Familie konnte nach Hause gehen.