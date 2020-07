Spürhunde im Einsatz

Haus in Düsseldorf eingestürzt – Mann vermisst

27.07.2020, 18:25 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem eingestürzten Gebäude und Gerüst: In den Trümmern wird nach einer vermissten Person gesucht. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

In Düsseldorf-Friedrichstadt ist ein Gebäude samt Gerüst teilweise eingestürzt. Eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht – eine weitere wird in den Trümmern gesucht.

Im Düsseldorfer Zentrum sind bei Bauarbeiten Teile eines Gebäudes und ein Gerüst eingestürzt. Ein Mann werde vermisst, sagte ein Feuerwehrsprecher. Etwa 50 Feuerwehrleute seien vor Ort. Die Unglücksstelle liegt in einem Hinterhaus an der Luisenstraße in Düsseldorf. Weshalb es zu dem Einsturz des Rohbaus kam, ist bisher unklar.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in einer Hauseinfahrt, durch die ein eingestürztes Gerüst zu sehen ist: Die Einsturzursache ist bisher unklar. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)



Derzeit wird in den Trümmern nach dem Vermissten gesucht. Dafür sind Höhenretter sowie die Einsatzkräfte des Bauunfallzuges im Einsatz. Für die weitere Suche wurden Rettungspürhunde angefordert, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Das gesamte Gebäude sei einsturzgefährdet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem eingestürzten Gebäude und Gerüst: Im Düsseldorfer Zentrum sind bei Bauarbeiten Teile eines Gebäudes eingestürzt. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)



Die Luisenstraße war am Mittag abgesperrt. Zahlreiche Feuerwehrleute befanden sich an der Einsatzstelle, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Einsatzkräfte räumten nach eigenen Angaben vorsorglich das Nachbargebäude. Die anwesenden Bauarbeiter sowie 18 Personen, die aus dem anliegenden Gebäude evakuiert wurden, würden von Notfallsanitätern und Notfallseelsorgern betreut, erklärte die Feuerwehr weiter.