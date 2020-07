Suche nach Vermisstem dauert an

Toter Bauarbeiter nach Gebäudeeinsturz gefunden

28.07.2020, 11:06 Uhr | dpa

In Düsseldorf-Friedrichstadt ist ein Gebäude samt Gerüst teilweise eingestürzt. Nun wurde die Leiche eines Bauarbeiters unter den Trümmern gefunden – ein weiterer wird noch immer vermisst.

Nach dem teilweisen Einsturz eines Wohngebäudes in Düsseldorf haben Rettungskräfte einen der beiden vermissten Arbeiter tot aufgefunden. Die Leiche des Mannes liege unter den Trümmern an der Unglücksstelle, teilte die Feuerwehr am Dienstagvormittag mit. Eine direkte Bergung des Leichnams sei derzeit nicht möglich, weil weiter Einsturzgefahr bestehe und die Einsatzleitung zum Schutz eines zweiten Vermissten äußerst umsichtig vorgehen wolle.

Im Düsseldorfer Zentrum waren bei Bauarbeiten am Montagmittag Teile eines Gebäudes und ein Gerüst eingestürzt. Die ganze Nacht über sei nach Zugangsmöglichkeiten zu den Vermissten gesucht worden, sagte eine Feuerwehrsprecher am frühen Dienstagmorgen.



Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen in einer Hauseinfahrt, durch die ein eingestürztes Gerüst zu sehen ist: Die Einsturzursache ist bisher unklar. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Die Unglücksstelle liegt in einem Hinterhaus an der Luisenstraße in Düsseldorf. Weshalb es zu dem Einsturz des Rohbaus kam, ist bisher unklar. (Bilder von vor Ort sehen Sie oben im Video oder hier.)

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem eingestürzten Gebäude und Gerüst: Im Düsseldorfer Zentrum sind bei Bauarbeiten Teile eines Gebäudes eingestürzt. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Die anwesenden Bauarbeiter sowie weitere Personen, die aus dem anliegenden Gebäude evakuiert wurden, wurden von Notfallsanitätern und Notfallseelsorgern betreut. Dutzende Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.