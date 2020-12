Düsseldorf

Räuber überfallen Familie in Düsseldorfer Wohnung

17.12.2020, 15:41 Uhr | dpa

Eine Gruppe von bewaffneten und maskierten Räubern hat eine Familie in Düsseldorf in ihrer Wohnung überfallen. Vier bis fünf Täter seien am Mittwochabend in die Wohnung eingedrungen, hätten Vater, Mutter und Tochter mit Schusswaffen bedroht und gefesselt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Dann hätten sie diverse Wertgegenstände erbeutet. Zu Art und Höhe der Beute machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Nach etwa 45 Minuten hätten sich die Gefesselten selbst befreien und die Polizei alarmieren können. Die Räuber waren da längst verschwunden.

Während der Tat sollen sie sich in englischer Sprache mit südosteuropäischem Akzent unterhalten haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Verdächtiges in der Siedlung beobachtet haben.