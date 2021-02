Pegel steigt weiter

Hochwasser überschreitet 8-Meter-Marke

05.02.2021, 17:48 Uhr | t-online, dpa

Hochwasser am Rhein in Düsseldorf-Urdenbach: Der Rhein hat die 8-Meter-Marke überschritten. (Quelle: Olaf Döring/imago images)

Das Hochwasser des Rheins sorgt für Anspannung in den Städten am Niederrhein. Auch in Düsseldorf hat der Pegel nun eine weitere Marke erreicht. Trotzdem zieht es Touristen an die Ufer.

Der Pegel des Rheins in Düsseldorf ist auf 8,10 Meter gestiegen. In einigen Teilen der Stadt heißt es Land unter. Die Stadt hat bereits Maßnahmen zum Schutz von Bürgern, Häusern und auch der Kanalisation ergriffen. Die Parkplätze am Tonhallenufer und am Robert-Lehr-Ufer sind geschlossen, schreibt die "Rheinische Post". Auch das Tor am Unteren Rheinwerft zum Alten Hafen ist geschlossen. Der Durchgang zur Altstadt ist mit Dammbalken, Stahlstützen und Metall-Elementen verbaut. Dafür sei ein Kran eingesetzt worden. Auch an den Kasematten wurden Schutzmaßnahmen ergriffen.

Trotz der Warnungen der Stadt besuchen aber immer wieder Schaulustige die überschwemmten Gebiete. Das Düsseldorfer Ordnungsamt hat bereits sechs Knöllchen an Unwetter-Touristen am Robert-Lehr-Ufer verteilt. "Die betroffenen Fahrzeughalter wurden durch die Einsatzkräfte kostenpflichtig verwarnt und der Örtlichkeit verwiesen", teilte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit.