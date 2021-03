Seit Anfang 2020

Corona lässt Verbraucherpreise in NRW steigen

01.03.2021, 10:02 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen müssen Verbraucher beim Einkaufen tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Preise für Produkte sind teilweise um fast zehn Prozent gestiegen.

Die Verbraucherpreise sind in Nordrhein-Westfalen in der Coronapandemie gestiegen. Im Februar 2021 lagen sie 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Es geht um Preise für Lebensmittel und Kleidung sowie andere Waren und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf, auch Mieten sind inbegriffen. Um Großanschaffungen wie ein neues Auto geht es nicht.

Ein Grund für die höheren Preise wurde nicht genannt, die Corona-Folgen dürften aber eine Rolle gespielt haben – seit Beginn der Pandemie haben sich bei vielen Unternehmen Lieferketten verschoben und ihre Arbeit hat sich verteuert. Zudem gibt es weitere Gründe für die gestiegenen Preise – so verteuerten sich Kraftstoffe zum Jahresbeginn auch wegen der Verschärfung des Emissionshandels.

Im Vergleich zum Februar 2020 wurden Flüssiggas (14,2 Prozent), Beetpflanzen (10,1 Prozent) und Tafelschokolade (9 Prozent) deutlich teurer angeboten. Möbel und Damenkleidung wurden ebenfalls teurer, wenn auch nur leicht. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kletterten im Schnitt um 1,1 Prozent.