Auf A61 im Kreis Viersen

Polizei entdeckt bei Kontrolle 83.900 Euro im Handschuhfach

09.03.2021, 12:15 Uhr | dpa

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Nettetal hat die Polizei eine erhebliche Menge Bargeld gefunden. Der Fahrer eines Citroens hatte mehr als 80.000 Euro in seinem Handschuhfach.

Zehntausende Euro in bar hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 bei Nettetal (Kreis Viersen) im Handschuhfach eines Autos gefunden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten das Bargeld, das in einem Briefumschlag steckte, nahe der Grenze zu den Niederlanden im Auto eines 58 Jahre alten Mannes.



Die insgesamt 83.900 Euro wurden demnach sichergestellt. Wie auf einem von der Polizei verbreiteten Foto zu sehen ist, handelte es sich unter anderem um stapelweise 50- und 100-Euro-Scheine.

Woher die Scheine stammen, sollen nun die weiteren Ermittlungen klären. Der 58-jährige Fahrer des Citroens machte laut Polizei auf Nachfrage "widersprüchliche Angaben" zur Herkunft des Geldes. Mehr als 10.000 Euro in bar müssen den Angaben zufolge bei der Ein- und Ausreise nach Deutschland angegeben werden.