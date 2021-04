Eine Tote, eine Schwerverletzte

Unbekannter sticht auf Tochter und Mutter ein

23.04.2021, 19:45 Uhr | t-online

Angehörige haben eine Mutter und ihre Tochter nach einem Überfall in ihrer Wohnung entdeckt. Für eine 64-Jährige kam jede Hilfe zu spät – ihre Mutter schwebt noch in Lebensgefahr

In Haan hat am Freitagnachmittag ein bisher unbekannter Täter auf zwei Frauen eingestochen. Eine 64-jährige Frau wurde tödlich verletzt. Ihre 84-jährige Mutter wurde mit eine Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei berichtete. Es besteht noch akute Lebensgefahr.

Gegen 16:10 Uhr hatten Angehörige die Polizei alarmiert. Sie haben die beiden Frauen in der Wohnung an der Alleestraße entdeckt. Bisher gibt es noch keine Erkenntnise zu Täter oder dem genauen Tathergang.

Unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem flüchtigen Täter dauern noch an.