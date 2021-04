Neue Corona-Schutzverordnung

NRW befreit Kinder bis sechs Jahre von Maskenpflicht

24.04.2021, 12:20 Uhr | dpa

Einem jungen Mädchen wird eine Maske aufgesetzt (Symbolbild): Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen in NRW keine Masken tragen. (Quelle: Westend61/imago images)

Nach der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW müssen Kinder in Kitas oder in der Tagespflege keine Maske mehr tragen. Dies gilt bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.

Kinder bis zum Alter von sechs Jahren müssen der neuen Corona-Schutzverordnung zufolge in Nordrhein-Westfalen keine Mund-Nasen-Maske tragen. Die entsprechende Altersangabe findet sich in dem leicht aktualisierten Regelwerk, das die Landesregierung am Freitag veröffentlichte.



"Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben", seien von der Verpflichtung ausgenommen, die in verschiedenen Bereichen – etwa in Gottesdiensten oder Museen – gilt.



Auch in der überarbeiteten Corona-Betreuungsverordnung findet sich ein neu gefasster Passus, der das Tragen von Masken bei Kindern genauer regelt. Dort ist nun festgehalten, dass Kinder etwa in Kitas oder in der Tagespflege bis zum Schuleintritt nicht verpflichtet sind, eine Maske zu tragen.