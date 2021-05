Düsseldorf

Feuer in Mehrfamilienhaus: Bewohnerin schwer verletzt

12.05.2021, 21:41 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf ist eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Der Brandrauch verteilte sich den Angaben zufolge über das Treppenhaus auch in anderen Gebäudeteilen. Die Einsatzkräfte konnten die Frau aus der brennenden Wohnung retten und an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.