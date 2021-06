Düsseldorf

Fortuna plant Fan-Veranstaltung in Stadion: Preußer kommt

08.06.2021, 15:34 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Christian Preußer wird sich den Fans bei einer Präsenzveranstaltung vorstellen. Der Club plant, dass das sogenannte Mitgliederforum am 22. Juni im Paul-Janes-Stadion im Stadtteil Flingern von Fans besucht werden kann. Kommen sollen unter anderem auch die Vorstandsmitglieder Thomas Röttgermann und Klaus Allofs, wie die Fortuna am Dienstag mitteilte.

Wie viele Menschen in das Stadion dürfen, hänge von der Corona-Lage ab. Falls die Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf zwischen 35 und 50 liege, seien bis zu 100 Gäste erlaubt. Bei unter 35 könnten bis zu 250 Menschen kommen, hieß es. Zudem sollten Zuschauer getestet oder vollständig geimpft sein. Stand Dienstag lag die Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Institutes in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bei 28,1. Fortuna-Mitglieder können den Angaben zufolge ab dem 16. Juni die kostenlosen Tickets buchen.

Ende Mai hatte der Club verkündet, dass Preußer neuer Coach bei den Rheinländern wird. Der 37-Jährige betreute zuletzt die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Am 19. Juni startet Düsseldorf ins erste Training zur neuen Saison.