Frau vor Augen der Kinder erstochen: Vater vor Gericht

17.06.2021, 02:26 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Familienvater soll in Düsseldorf seine Ehefrau vor den Augen der gemeinsamen Kinder erstochen haben. Ab heute muss sich der 35-jährige Iraker wegen Mordes vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Laut Anklage hatte sich die gleichaltrige Ehefrau von ihm trennen wollen und ihm dies auch gesagt.

Die Tat hatte sich am 17. Dezember vergangenen Jahres ereignet. Die Familie war mit sechs Kindern Anfang 2016 als Flüchtlingsfamilie aus dem Irak nach Deutschland gekommen, wie das Gericht mitteilte. Das Jugendamt habe die Spannungen in der Familie gekannt und Vertreter des Amtes seien noch wenige Stunden vor der Tat in der Wohnung der Familie gewesen.