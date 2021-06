Düsseldorf

Laschet würdigt Rüttgers zum 70. Geburtstag

26.06.2021, 15:02 Uhr | dpa

Der frühere NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers ist nach Worten seines Amtsnachfolgers Armin Laschet (beide CDU) "ein mutiger, entschlossener Reformer mit Sinn für Ausgleich und Fairness". Als Ministerpräsident habe er das Land fit für das 21. Jahrhundert gemacht, twitterte die NRW-Staatskanzlei am Samstag anlässlich des 70. Geburtstages von Rüttgers am selben Tag. In einem anderen Tweet dankte der NRW-Landesverband der CDU Rüttgers für seinen "unermüdlichen Einsatz für die CDU und vor allem für die Menschen in unserem Land". Der Politiker war von 2005 bis 2010 Ministerpräsident von NRW.