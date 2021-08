Mordkommission ermittelt

Streit eskaliert – 23-Jähriger sticht mehrfach auf Bruder ein

02.08.2021, 12:26 Uhr | t-online, nhe

In Düsseldorf ist ein 33-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Zuvor war er in eine Auseinandersetzung mit seinem Bruder geraten.

Am Sonntagabend sind zwei 23 und 33 Jahre alte Brüder in Düsseldorf-Oberbilk massiv aneinander geraten. Der Streit eskalierte nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft in der gemeinsamen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Erik-Nölting-Straße.

Gegen 21.20 Uhr war der Jüngere in das Haus zurückgekehrt. Anschließend griff er den 33-Jährigen dort unvermittelt hat. Wie die Polizei Düsseldorf auf Anfrage von t-online bestätigte, stach der 23-Jährige mehrfach mit einem Messer auf seinen Bruder ein.



Dabei fügte er ihm schwerste Verletzungen zu. Der 33-Jährige schwebte daraufhin in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. "Die Brüder hatten nach eigenen Angaben im Vorfeld bereits immer wieder Streitigkeiten", so eine Polizeisprecherin. Sie meint: "Jetzt ist der Streit eskaliert."