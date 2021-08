Prozess in Düsseldorf

Mann soll Frauen betäubt und vergewaltigt haben

16.08.2021, 06:42 Uhr | dpa

Über verschiedene Dating-Apps soll ein Mann Frauen in seine Düsseldorfer Wohnung gelockt haben. Dort soll er sie betäubt und sich an ihnen vergangen haben.

Ein 38-jähriger Mann muss sich vom kommenden Freitag an wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Er soll Frauen mit K.o.-Tropfen in seiner Wohnung in Düsseldorf betäubt und vergewaltigt haben. Den Kontakt zu seinen Opfern habe er nach Angabe der Anklage zuvor über die Dating-Plattformen "Tinder" oder "Bumble" hergestellt

Laut Anklage wurden mehrere Frauen Opfer des Mannes. Im Februar hatte eine Frau schließlich nach dem Verlassen der Wohnung des 38-Jährigen in der Düsseldorfer Altstadt den Verdacht, von ihm mit K.o.-Tropfen betäubt worden zu sein. Sie ging sofort zur nahe gelegenen Altstadtwache. Noch am selben Abend wurde die Wohnung des 38-Jährigen durchsucht.

Dabei wurden in der Küche zahlreiche Medikamente und zerstoßene Tabletten sichergestellt. Ein Geständnis legte der Verdächtige bislang aber nicht ab. "Mein Mandant wird sich gegen die Vorwürfe verteidigen", kündigte Rechtsanwalt Wolf Bonn auf Anfrage an. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage angesetzt.