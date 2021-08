Bäckerei Bulle

Bäcker kündigt Bargeldverbot an und bekommt Shitstorm

Mit seinem neuen Konzept ist der Inhaber der Bäckerei Bulle auf Unverständnis gestoßen. Als erster Düsseldorfer Bäcker vertraut Michael Gauert auf ein bargeldloses Prinzip – und erntet Groll.

Als Inhaber der Bäckerei Bulle an der Oststraße in Düsseldorf hat Michael Gauert einen neuen Entschluss gefasst: In seinen zwei Filialen können Gäste künftig nur noch per Karte oder Smartphone zahlen – und dafür wird er "teilweise angefeindet".

Die Handwerksbäckerei gibt es bereits seit 2017. Das modern gestaltete Logo zeugt von Anspruch. Doch mit der Digitalisierung und einem weiteren Schritt in die Modernisierung scheint nicht die ganze Kundschaft mitzuziehen. Gauert ist über die teils abweisenden Reaktionen offenbar enttäuscht: "Jetzt kommen die Leute mit Tradition und Freiheit um die Ecke, aber jeder kauft bei Amazon und im Biosupermarkt wird die Paybackkarte genutzt."

Michael Gauert: "Bei uns wird niemand weggeschickt"

Die Bäckerei ist zwar noch recht klein, aber mit täglichen Spezialitäten wie einem Nussbrot mit angerösteten Walnüssen möchte sie für modernes Handwerk stehen. So sind die Anfeindungen umso "schwieriger für jemanden, der eigentlich nur 'Brot und Brötchen' backen möchte", wie Gauert sagt.

Ein Nutzer auf Instagram schreibt etwa unter einem Beitrag der Bäckerei, dass die Bargeldabschaffung ein Schritt in die falsche Richtung sei. Er sehe Bargeld als gelebte Freiheit und bezweifelt die Härte an dem Job, "wenn man dadurch auf Kunden verzichten könne". Doch Bäcker Gauert hat bei seinem neuen Konzept eins klargestellt: "Bei uns wird niemand weggeschickt, der ausschließlich Bargeld in der Tasche hat."

Michael Gauert: "Ausnahmen werden immer die Regeln sein"

Der Handwerksbäcker sieht seine Filialen als keine "normale Bäckereien" mit normalen Schnittbrötchen und vorgeschnittenem Brot und Kaffee und Getränken. Deswegen werde es Ausnahmen in der Regel immer geben, so Gauert.

Dieses Konzept scheint – trotz der Diskussion um das bargeldlose Bezahlen – zumindest bei den meisten Kunden anzukommen und Gauert kann mit seiner Brotvielfalt auf seine Community zählen: "Hab mir eben noch ein Nuss-Oliven-Brot vorbestellt – absolutes Lieblingsbrot", schreibt eine offenbar zufriedene Kundin auf Instagram. Auch ein anderer Nutzer hofft, dass die Handwerksbäckerei ihren Standort erweitert und eine Filiale in München eröffnet. Denn: In Bayern gebe es "bei weitem keine so große Brotvielfalt wie im Rheinland."