Hoher Schaden

Sprengung in Düsseldorfer Bank-Filiale – Großfahndung

01.09.2021, 12:05 Uhr | t-online, ASS

Großeinsatz der Düsseldorfer Polizei in der Amsterdamer Straße: Bei einer Sprengung in einer Bank ist an einem Wohn- und Geschäftshaus ist ein großer Schaden entstanden. Nun werden die Täter gesucht.

In Düsseldorf haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in einer Bank-Filiale eine Sprengung durchgeführt und einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von t-online. Der Vorraum der Filiale sei beschädigt worden, nach aktuellem Erkenntnisstand sei aber unklar, ob und wie stark der Geldautomat in der Bank betroffen ist.

An dem Wohn- und Geschäftshaus entstanden große Schäden, wie ein Reporter von vor Ort berichtet. Eine Einsturzgefahr des Gebäudes besteht nach aktuellen Erkenntnissen aber nicht, erklärte die Polizei.

Der Tatort wurde in der Nacht weiträumig abgesperrt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.