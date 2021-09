Düsseldorf

Corona-Inzidenzwert fällt weiter leicht in NRW

10.09.2021, 08:18 Uhr | dpa

Der Corona-Inzidenzwert geht in Nordrhein-Westfalen weiter leicht zurück. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern bei 106,9 nach 108,4 am Donnerstag und 109,4 Neuinfektionen am Mittwoch. Am Freitag vor einer Woche (3.9.) hatte der Wert noch 119 betragen.

Aktuell infizierten sich in NRW binnen 24 Stunden 3560 Menschen neu, 10 Menschen starben. Spitzenreiter bei den Infektionszahlen bleiben Wuppertal (210,4) und Leverkusen (189,7), am Ende der Liste stehen Coesfeld (55,7) und Wesel (56,5).

Weiterhin ist die Zahl der Neuinfektionen im Schulkindalter mit Abstand am höchsten: Bei den 10- bis 14-Jährigen lag der Inzidenzwert nach am Freitag veröffentlichten Zahlen des nordrhein-westfälischen Landeszentrums Gesundheit bei 315, bei den 5- bis 9-Jährigen betrug er 274,9. Für Senioren zwischen 75 und 79, die mit einem sehr hohen Anteil geimpft sind, verzeichnete das Zentrum dagegen einen deutlich unterdurchschnittlichen Inzidenzwert von 19,1.

Die Inzidenz war lange die entscheidende Kennziffer in der Pandemie. Das hat sich inzwischen geändert. NRW will ab kommender Woche neue Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Lage einführen.