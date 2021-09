Polizei sucht Zeugen

Jugendliche rauben 58-Jährigen brutal aus

15.09.2021, 16:39 Uhr | t-online

Das Blaulicht eines Einsatzwagens in Düsseldorf (Symbolbild): In einer Nebenstraße nahe der Königsallee ist ein 58-Jähriger brutal ausgeraubt worden. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Eine Gruppe von Jugendlichen hat in der Düsseldorfer Innenstadt einen 58-Jährigen ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den brutalen Vorfall beobachten konnten.

Nach einem Raub nahe der Königsallee in Düsseldorf sucht die Polizei nach der Tätergruppe. Nach Angaben der Polizei verletzten etwa zehn Jugendliche das 58-jährige Opfer mit Tritten und Schlägen.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Düsseldorf in der Nacht zu Mittwoch in der Ludwig-Zimmermann-Straße. Der 58-jährige Mann war demnach gegen 23.20 Uhr auf einem E-Scooter in Richtung Königsallee unterwegs, als sich ihm eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen in den Weg stellte.



Polizei sucht nach brutalen Jugendlichen

Sie stießen den Mann zu Boden, schlugen und traten auf ihn ein und raubten ihn dann aus. Dabei wurde unter anderem der Geldbeutel des 58-Jährigen entwendet. Nach der Tat ließen die Jugendlichen das verletzte Opfer zurück und liefen in Richtung Königsallee davon.



Die Polizei Düsseldorf sucht nun potenzielle Zeugen und bittet sie um Mithilfe. Hinweise zum Vorfall und zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 36 entgegen.