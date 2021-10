Bluttat in Düsseldorf

Tatverdächtiger stellt sich nach Flaschenattacke

22.10.2021, 17:55 Uhr | ads, t-online

Das Polizeipräsidium in Düsseldorf (Symbolbild): Ein Tatverdächtiger hat sich gestellt. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In der Düsseldorfer Altstadt ist ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein 19-Jähriger mit einer Flasche niedergestochen. Er starb wenig später. Nun hat sich ein Tatverdächtiger gemeldet.

Knapp eine Woche nach dem Tod eines 19-Jährigen in der Düsseldorfer Altstadt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei Düsseldorf t-online.

Einem Bericht von "Bild" zufolge soll jener Tatverdächtige angegeben haben, dass es sich dabei um Notwehr gehandelt habe. Die Polizei machte zum Inhalt der Aussage "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.



Flaschenattacke in Düsseldorf: Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Da der Tatverdacht nicht "dringend" sei, wurde der Mann nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein Unbekannter am Schlossufer einen 19-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert. Der junge Mann musste notoperiert werden und starb drei Tage später im Klinikum Düsseldorf an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.



Seitdem hatte die Polizei nach dem flüchtigen Täter gesucht.