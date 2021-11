Düsseldorf

Fortunas U21-Nationalspieler Appelkamp fällt vorerst aus

12.11.2021, 17:55 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf weiteres auf Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp verzichten. Der U21-Nationalspieler zog sich am Donnerstag in einem Testspiel gegen Heracles Almelo (2:1) einen Muskelfaserriss zu. Das teilte die Fortuna am Freitag mit. Appelkamp hatte extra seine Einsätze für das U21-Team abgesagt, um nach einigen Rückschlägen wieder fit für den Zweitliga-Alltag mit der Fortuna zu werden.