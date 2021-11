Düsseldorf

Vorfälle bei Kölner Polizei: Sitzung des Innenausschusses

25.11.2021, 02:16 Uhr | dpa

Wegen der brisanten Vorgänge bei der Kölner Polizei kommt der Innenausschuss des Landtags am heutigen Tag (09.00) zu einer kurzfristig anberaumten Sitzung zusammen. Das hat ein Sprecher des Landtags am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Auf den Handys von Kölner Polizisten waren Chat-Nachrichten entdeckt worden, in denen Beamte sich über mutmaßliche Gewalttaten ausgetauscht haben sollen.

Nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der die Sitzung beantragt hat, wurden fünf Beamte suspendiert. Die Ermittlungen waren nach dem Tod eines 59-Jährigen ins Rollen gekommen. In dem Zusammenhang wird gegen mehrere Beamte wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt.

Sie werden verdächtigt, im vergangenen April übermäßig gewalttätig gegen den Mann vorgegangen zu sein. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte bereits mitgeteilt, dass sich bei der Auswertung der Handys weitere Verdachtsmomente ergeben hätten. So gehe es bei den Ermittlungen auch um eine mögliche Verabredung zur Anwendung von Gewalt.