Düsseldorf

Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht ab 2. Dezember

01.12.2021, 12:34 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen gilt ab dem 2. Dezember in allen Schulen wieder die Maskenpflicht am Sitzplatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Maskenpflicht am Sitzplatz im Unterricht gilt ab dem 2. Dezember wieder an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das teilte das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit.