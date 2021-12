Düsseldorf

Mehr als sechs Millionen Schnelltests für Schulen

13.12.2021, 16:49 Uhr | dpa

Das Schulministerium will den weiterführenden Schulen in NRW für den Start nach den Weihnachtsferien sechs Millionen Corona-Schnelltests zusätzlich zur Verfügung stellen. Hintergrund seien unter anderem sich weltweit abzeichnende Engpässe, so das Ministerium in einer E-Mail an alle Schulen.

Tatsächlich läuft der aktuelle Vertrag mit dem Schnelltest-Lieferanten Siemens Healthcare Ende des Jahres aus. Das Ministerium hatte in einer früheren Mail den Schulen bereits gesagt, dass sie für den Januar Tests bunkern sollten - bis ein neuer Vertrag greift. Die Ausschreibungsfrist endete vor wenigen Tagen.

Wie das Ministerium in seiner aktuellen Information schreibt, sollen die Schulen ab dem 17. Januar auch wieder entsprechend ihres Bedarfs bestellen können. Wann die Tests in den Einrichtungen ankommen, blieb offen. Die Sonderlieferung wird laut Schulmail an alle betroffenen Einrichtungen wie Gymnasien geschickt - wenn sie nicht aktiv abwinken.