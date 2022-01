Bei Entsorgung von Kanistern

29-Jährige verätzt sich die Hände mit Säure

04.01.2022, 11:01 Uhr | t-online, fas

Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz in Düsseldorf (Symbolbild): Die 29-jährige Frau kam in eine Duisburger Spezialklinik. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In Düsseldorf wollte eine Frau mit Säure gefüllte Kanister entsorgen – doch einer war undicht. Die ätzende Flüssigkeit lief über ihre Hände und verletzte sie.

Großeinsatz in Düsseldorf: Als eine 29-Jährige am Montagmittag zwei 20-Liter-Kanister mit Säure entsorgen will, läuft ihr die ätzende Flüssigkeit über ihre Hände. Das berichtet die Feuerwehr der Landeshauptstadt. Die Frau habe die Säure im Rahmen einer Hausentrümpelung an einem Schadstoffsammelfahrzeug abgeben wollen. Einer der beiden Kanister sei jedoch undicht gewesen.

Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Gefahrstoff ausgetreten war, sei ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften in den Düsseldorfer Norden entsandt worden. Die verletzte Frau sei bereits von Mitarbeitern der Entsorgungsfirma erstversorgt und die ausgelaufene Säure mit einer neutralisierenden Flüssigkeit behandelt worden. Rettungskräfte brachten die 29-Jährige anschließend in eine Duisburger Spezialklinik.

Die Feuerwehr war unterdessen rund vier Stunden im Einsatz: Die beiden Kanister sowie verunreinigte Gegenstände aus dem Auto der Frau seien geborgen worden, danach mussten die Trupps umfangreich gereinigt werden. Insgesamt waren rund 70 Kräfte im Einsatz.