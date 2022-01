Nur Kundgebung erlaubt

Stadt untersagt Marsch gegen Corona-Maßnahmen

07.01.2022, 10:09 Uhr | dpa

Polizeibeamte bei einer Corona-Demo in Düsseldorf (Archivbild): Eine stehende Kundgebung sei am Wochenende erlaubt, ein Marsch hingegen nicht. (Quelle: NurPhoto/imago images)

Eine für Samstag geplante Corona-Demo in Düsseldorf wurde seitens der Stadt verboten. Allerdings sei eine Kundgebung erlaubt.

Die Stadt Düsseldorf hat einen geplanten Marsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen am kommenden Samstag untersagt und will nur eine Kundgebung an einem festen Ort erlauben. Angemeldet wurde die Demo mit 2.000 Teilnehmern. Die Behörden erwarten nach eigenen Angaben aber wesentlich mehr. Vergangenen Samstag – dem Neujahrstag – waren mehr als 6.500 Teilnehmer zu der Demo gekommen.

"Die Zahl potenziell infektionsrelevanter Kontakte ist bei einem Aufzug im Vergleich zu einer Standkundgebung als besonders hoch einzuschätzen", argumentiert die Stadt. Aus "infektionsschutzrechtlichen Gründen" sei der Marsch daher untersagt worden.



Auch bei einer stehenden Kundgebung sei der Veranstalter verpflichtet, "Immunitäts- beziehungsweise Testnachweise der Teilnehmenden zu überprüfen und mit einem amtlichen Ausweispapier abzugleichen", sowie "Personen von der Versammlung auszuschließen, die gegen die Maskentragepflicht verstoßen."