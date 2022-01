Albtraumerlebnis am Bahnsteig

Zug fährt mit Baby davon – Eltern bleiben zurück

10.01.2022, 16:59 Uhr | dpa, mtt

Das Baby im Zug, die Eltern auf dem Bahnsteig: In Düsseldorf hat ein Ehepaar einen Schock erlitten, nachdem ihre Regionalbahn mit ihrem Kind an Bord losfuhr.

Vor den Augen seines Vaters ist ein Baby in Düsseldorf alleine in einem Zug davon gefahren. Der Vater hatte das elf Monate alte Kind im Kinderwagen am Sonntagmorgen bereits in den Zug der Linie RE 3 geschoben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Dann trat er wieder auf den Bahnsteig, um noch auf seine Ehefrau zu warten. Doch bevor sie kam, verschlossen sich auf einmal die Türen. Der verzweifelte Mann versuchte noch, sie wieder zu öffnen, blieb aber erfolglos: Der Regionalexpress fuhr Richtung Duisburg davon.



Baby weg: Eltern wollen per Taxi von Düsseldorf nach Duisburg

Wie die Polizei berichtet, rannten die aufgeregten Eltern sofort von Gleis 9 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs in Richtung Taxistand, um die Verfolgung des Zuges mit dem Auto aufzunehmen. Gleichzeitig informierten allerdings aufmerksame Reisende in der Bahn den Zugbegleiter. Der wiederum sagte dem Lokführer Bescheid, und dieser leitete eine Bremsung ein, um den Zug zurück in den Bahnhof zu setzen.

Dieses Manöver bekamen die Eltern nicht mehr mit: Als der Zug wieder am Bahnsteig hielt und die Türen öffnete, war das Paar schon fort. Stattdessen nahmen Bundespolizisten das Kind in ihre Obhut.

Die Eltern, die sich per Notruf inzwischen an das Polizeipräsidium Düsseldorf gewandt hatten, bekamen schließlich die erlösende Nachricht: Nach kurzer Zeit konnten sie ihr Kind auf der Wache im Hauptbahnhof wieder in die Arme schließen. Laut Bundespolizei erlitten die beiden aufgrund der Aufregung einen Schock.