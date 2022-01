Fünfter Platz im Ländervergleich

Jeder Zweite in NRW ist geboostert

11.01.2022, 14:54 Uhr | dpa

Erfolg für die Booster-Kampagne in NRW: Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat jeder zweite NRW-Bürger bereits eine Booster-Impfung erhalten.

Annähernd jeder zweite Einwohner von Nordrhein-Westfalen hat eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach der am Dienstag veröffentlichten Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind im bevölkerungsreichsten Bundesland bisher mehr als 8,2 Millionen Auffrischungsimpfungen verabreicht worden.

Mit einer Quote von 46 Prozent liegt NRW im Ländervergleich auf Platz 5 und über dem Bundesdurchschnitt von 43,5 Prozent. Als Personen mit Auffrischimpfung gelten in der RKI-Statistik Geimpfte, die eine Drittimpfung mit einem der Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna oder Astrazeneca oder nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson eine weitere Impfstoffdosis erhalten haben.

Drei Viertel der Einwohner von Düsseldorf und NRW besitzen laut den RKI-Daten eine vollständige Grundimmunisierung. Sie haben eine Zweitimpfung mit Biontech, Moderna oder Astrazeneca oder eine Impfung mit Johnson & Johnson erhalten. Die NRW-Quote von 75 Prozent bedeutet ebenfalls den fünften Platz im Ländervergleich. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 72 Prozent.

In der Altersgruppe der Zwölf- bis 17-Jährigen haben in Nordrhein-Westfalen inzwischen 61 Prozent die zweite Spritze bekommen. Eine dritte Spritze gegen das Coronavirus haben elf Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen erhalten. In der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland knapp 171.000 Geimpfte. Für diese Altersgruppe benennt das RKI bisher keine Quote.



Derweil ist die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen beinahe auf Bundesniveau angelangt: Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 10.897 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit traten fast ein Viertel aller bundesweit neu registrierten Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen auf. 55 Menschen starben nach den Zahlen vom Dienstag innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19.