Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Vermisste 74-Jährige aus Düsseldorf tot aufgefunden

04.04.2022, 16:14 Uhr | t-online

Polizeistreife in Düsseldorf (Symbolbild): Die Frau war seit Anfang März vermisst worden. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In Ratingen ist eine 74-Jährige tot aufgefunden worden, nachdem sie zuvor vermisst gemeldet worden war. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es keine.

Nachdem sie fast einen Monat vermisst worden war, nun die traurige Nachricht: Eine 74-Jährige aus Düsseldorf ist tot aufgefunden worden. Am 1. März hatte sie ihre Wohnung in Rath verlassen, um in der Düsseldorfer Altstadt bei ihrem Stammbäcker einzukaufen. Danach verlor sich ihre Spur – bis zum vergangenen Mittwoch.

In einem Waldstück in Ratingen Eggerscheidt fand ein Spaziergänger eine tote Frau. Ermittlungen der Polizei haben nun bestätigt, dass es sich bei ihr um die 74-Jährige handelt. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden.