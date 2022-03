Schweigen nach Geständnis

Ehefrau erstochen – Mann in U-Haft

07.03.2022, 15:01 Uhr | dpa

Ein Mann in Handschellen vor einem Polizeiauto (Symbolbild): Die Polizei verhaftete den Ehemann am Tatort. (Quelle: Fotostand)

Nachdem seine Frau tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden wurde, ist ein Mann festgenommen worden. Er steht unter dringendem Tatverdacht, seine Ehefrau erstochen zu haben.

Gegen einen 68-Jährigen aus Haan östlich von Düsseldorf ist Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, weil er seine Ehefrau erstochen haben soll. Als mögliche Tatwaffe sei ein Messer sichergestellt worden, das derzeit auf Spuren untersucht werde, sagte eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage.

Der 68-Jährige habe sich in ersten spontanen Äußerungen geständig gezeigt, bei seiner Vorführung beim Haftrichter aber zum Tatvorwurf geschwiegen. Er sitze nun in Untersuchungshaft. Polizisten hatten die Frau am vergangenen Freitag im gemeinsamen Haus der Eheleute entdeckt, nachdem ein telefonischer Hinweis aus der Verwandtschaft auf das Verbrechen eingegangen war.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Noch im Haus hatte die Polizei den Ehemann des Opfers festgenommen. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Zum Tatmotiv könne derzeit noch nichts gesagt werden.