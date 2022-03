Feuerwehr im Großeinsatz

Decke stürzt in Diskothek ein – vier Verletzte

27.03.2022, 10:32 Uhr | pb, t-online

Feuerwehr im Einsatz in Düsseldorf: Am frühen Morgen stürzte in einem Nachtklub die Decke ein. (Quelle: Patrick Schüller)

In der Düsseldorfer Stadtmitte stürzt in einem Nachtklub die Decke über den Feiernden ein. Vier Menschen werden verletzt – zwei sogar schwer. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei einem Deckeneinsturz in einer Diskothek in der Düsseldorfer Stadtmitte sind in der Nacht zu Sonntag vier Menschen verletzt worden – zwei Personen musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.



Wie die Feuerwehr am Morgen berichtete, waren etwa 30 Quadratmeter der Decke über dem Thekenbereich in dem Klub an der Bahnstraße über den Feiernden eingestürzt: Eine 25-jährige Mitarbeiterin der Diskothek und eine 20-jährige Besucherin der Feier mussten deshalb nach dem Unfall gegen 5 Uhr in der Früh ins Krankenhaus.



Diskothek in Stadtmitte: Vier Verletzte bei Deckeneinsturz

Eine 20 Jahre alte Kollegin und ein 21 Jahre alter Disko-Mitarbeiter wurden leicht verletzt und vor Ort versorgt: Sie wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Laut einem Bericht der "Rheinischen Post" (RP) war der Klub zum Zeitpunkt des Vorfalls gut gefüllt.

Die örtliche Feuerwehr war mit 48 Personen vor Ort im Großeinsatz. Schnell sei klar gewesen: Eine weitere Einsturzgefahr in dem Gebäude bestand nicht, dennoch musste der Thekenbereich im zweiten Geschoss des großen Nachtklubs vom Strom getrennt und gesichert werden.



Alle weiteren Gäste und Mitarbeiter konnten die Diskothek, die unweit der Einkaufsstraße Königsallee im Stadtzentrum liegt, den Angaben zufolge unverletzt verlassen. Die Polizei ermittelt laut der Nachrichtenagentur dpa zu den Ursachen des Vorfalls und wegen fahrlässiger Körperverletzung.

An den Ermittlungen ist auch das Bauaufsichtsamt der Stadt beteiligt, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Nachtklub war laut "RP" während der Corona-Pause umfassend umgebaut worden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz am frühen Morgen dann beendet.