Einsatz in Düsseldorf

Drei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt

21.04.2022, 08:43 Uhr | t-online, ads

In Düsseldorf hat ein Mann auf drei andere eingestochen. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Düsseldorf mussten drei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber t-online bestätigte, ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Straße "In der Doink" zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort hatten sich demnach offenbar vier Personen zum Trinken verabredet.

Aus unbekannten Gründen sei es dann zum Streit gekommen – und ein 42-Jähriger stach auf seine drei Bekannten ein. Alle wurden schwer verletzt und liegen nun im Krankenhaus, so der Sprecher. Der Angreifer sei festgenommen worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.