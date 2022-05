U-Ausschuss Lügde schaltet Justizministerium ein

"In der einstimmigen Bewertung der Schlussfassung des Zwischenberichts wurde bezogen auf einen Zeugen festgehalten, ihn als Person f├╝r nicht glaubw├╝rdig und seine Aussage f├╝r nicht glaubhaft zu halten", teilte der Vorsitzende des Landtagsausschusses, Martin B├Ârschel (SPD), in einer Mitteilung am Donnerstag mit. "Auch wurden Zweifel an der Aussage eines weiteren Zeugen ge├Ąu├čert", erkl├Ąrte er.