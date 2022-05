Wetterdienst arbeitet an "impact-orientierten" Vorhersagen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) arbeitet an Vorhersagen, die die Folgen von Wetterlagen beinhalten. Das hat DWD-Pr├Ąsident Gerhard Adrian am Freitag in D├╝sseldorf gesagt. Eine solche "impact-orientierte" Vorhersage w├╝rde nicht nur beispielsweise vor starkem Regen warnen, sondern auch vor ├ťberschwemmungen und nicht nur vor Sturmb├Âen, sondern auch vor der Gefahr umst├╝rzender B├Ąume, sagte Adrian als Zeuge im Untersuchungsausschuss des nordrhein-westf├Ąlischen Landtags zur Flutkatastrophe.