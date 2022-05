Zahl der Falschgeld-Fälle in NRW weiter gestiegen

Zahl der Falschgeld-FĂ€lle in NRW weiter gestiegen

DĂŒsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Falschgeld-FĂ€lle in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. FĂŒr das Jahr 2021 verzeichnet die KriminalitĂ€tsstatistik nach Angaben des Landeskriminalamts 1478 FĂ€lle, in den Falschgeld in Umlauf gebracht wurde. Im Vorjahr waren es 1363 FĂ€lle gewesen, die Steigerung betrĂ€gt damit 8,4 Prozent.