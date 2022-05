Corona-Inzidenz in NRW bei 508,4

In der Corona-Pandemie liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 508,4. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts am Samstagmorgen hervor. Eine Woche zuvor betrug sie noch 650,3. Zuletzt meldeten die Gesundheits├Ąmter binnen 24 Stunden 16.138 Neuinfektionen in dem bev├Âlkerungsreichsten Bundesland, 18 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am h├Âchsten war die Inzidenz in Bielefeld mit 919,9, am niedrigsten in Duisburg mit 269,2. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten wurde vom Landeszentrum f├╝r Gesundheit (LZG) mit 4,77 Prozent angegeben und damit deutlich niedriger als eine Woche zuvor (6,44).