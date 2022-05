Mann nach Streit an Kiosk lebensgefährlich verletzt

Mann nach Streit an Kiosk lebensgef├Ąhrlich verletzt

Ein 34-J├Ąhriger soll nach einem Streit mit einer Kioskbetreiberin in D├╝sseldorf einen Zeugen des Vorfalls bewusstlos geschlagen haben. Das 51 Jahre alte Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass Lebensgefahr bestehe, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 34-J├Ąhrige wurde direkt nach der Tat festgenommen.