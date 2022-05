Weniger Menschen sterben nach einem Schlaganfall

Deutlich weniger Menschen als vor einem Jahrzehnt sterben an den Folgen eines Schlaganfalls. Wie das Landesstatistikamt am Montag in D├╝sseldorf mitteilte, lag der Anteil mit dieser Ursache an allen Toten im Jahr 2010 in Nordrhein-Westfalen noch bei 6,6 Prozent - das waren damals 12.605 Verstorbene. Zehn Jahre sp├Ąter wurde nur noch bei 4,8 Prozent aller Todesf├Ąlle ein Schlaganfall als Ursache festgestellt, und zwar bei 10 284. Einen Grund f├╝r die Entwicklung nannte das Statistikamt nicht. Eine bessere medizinische Versorgung als fr├╝her d├╝rfte hierbei aber eine wichtige Rolle gespielt haben.