CDU punktet mit Ansehen, Kandidat und älteren Wählern

Die CDU verdankt ihren Erfolg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nach Ansicht von Wahlforschern ihrem Spitzenkandidaten Hendrik W├╝st, ihrem guten Ansehen sowie einer ├Ąlteren W├Ąhlerschaft. Inhaltlich zeige die CDU aber relative Defizite, hei├čt es in der am Sonntagabend ver├Âffentlichen Analyse der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Auch die SPD habe mit Ansehen und sozialen Themen gepunktet, "ihr Spitzenkandidat bleibt aber blass".