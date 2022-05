Langjähriger Abgeordneter Börschel wechselt zur NRW.Bank

Die Zuschussvergabe gehöre seit vielen Jahren zu den Aufgaben der Bank im Fördergeschäft, sagte eine Sprecherin. "Gerade in den letzten Jahren hat diese Aufgabe immer mehr an Bedeutung gewonnen, wir waren immer wieder als spontaner Helfer gefragt – sei es in der Corona- oder später in der Unwetter-Krise."