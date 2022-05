Werkschließung: OB will Bundesregierung einschalten

Wegen der Schlie├čungspl├Ąne des franz├Âsischen Konzerns Vallourec f├╝r zwei Rohrwerke in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 2400 Besch├Ąftigten will die Stadt D├╝sseldorf die Bundesregierung einschalten. Oberb├╝rgermeister Stephan Keller (CDU) habe am Freitag in einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) appelliert, die abgegebenen ├ťbernahmeangebote f├╝r den Vallourec-Standort D├╝sseldorf von seinem Ministerium pr├╝fen zu lassen und die Produktionsfortf├╝hrung zu unterst├╝tzen, teilte die Stadt mit.