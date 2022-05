Neues Gehege für überlebende Schimpansen

Zweieinhalb Jahre nach dem fatalen Brand im Affenhaus r├╝cken im Krefelder Zoo die Bagger an. Das Au├čengehege f├╝r die beiden im Zoo gebliebenen Schimpansen Bally und Limbo wird gebaut. Krefelds Zoodirektor Wolfgang Dre├čen stellt das Projekt am Mittwoch um 14 Uhr vor.

Das 48 Jahre alte Schimpansen-Weibchen und das 29 Jahre alte M├Ąnnchen hatten das verheerende Feuer in der Nacht auf Neujahr 2020 weitgehend unversehrt ├╝berlebt. Sie sind seitdem in einem abgetrennten Bereich untergebracht, der von Besuchern nicht eingesehen werden kann. Tiersch├╝tzer kritisieren die Haltung.

Rekord in NRW: Minister Laumann nutzte Dienstwagen am meisten

Urspr├╝nglich sollten Bally und Limbo im Rahmen des Europ├Ąischen Erhaltungszuchtprogramms f├╝r Westafrikanische Schimpansen an einen Zoo in D├Ąnemark abgeben werden. Dort h├Ątten sie in eine sozial passende Gruppe integriert werden k├Ânnen. Doch: "Nach einigen Verhandlungen kam es zu einer Absage des d├Ąnischen Zoos, da erst Umbauten der dortigen Anlage notwendig geworden w├Ąren", sagte eine Zoosprecherin. Im k├╝nftigen Artenschutzzentrum Affenpark will der Zoo ein neues Haus f├╝r Schimpansen und Gorillas mit Au├čenanlagen errichten.