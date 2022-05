Douglas profitiert von der wachsenden Feierlaune in Europa

Deutschlands grĂ¶ĂŸte ParfĂŒmeriekette Douglas profitiert nach dem Ende der meisten Corona-Auflagen von der wachsenden Feierlaune in Europa. "Man merkt, dass die Partys zurĂŒck sind", sagte Douglas-Chefin Tina MĂŒller am Mittwoch in DĂŒsseldorf. Im zweiten Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2021/22 - also von Januar bis MĂ€rz - lagen die UmsĂ€tze des Beauty-Konzerns mit 719 Millionen Euro um 30,7 Prozent ĂŒber dem Vorjahresniveau.