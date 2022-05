Aktualisiert am 26.05.2022 - 11:57 Uhr

Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei mutma├člichen Messerstechern: Gemeinsam sollen sie in der Nacht auf den 12. Mai in einer Gastst├Ątte in Solingen auf einen Mann eingestochen haben. Einem Bericht der "Bild" zufolge handelte es sich bei dem Opfer um den 30-j├Ąhrigen Wirt der Kneipe, dessen Leben durch eine Not-OP gerettet worden sei.