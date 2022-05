CDU und Grüne über Koalitionsverhandlungen in NRW

Spitzengremien von CDU und Gr├╝nen in Nordrhein-Westfalen entscheiden heute, ob ihre Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen. In Essen (14.00 Uhr) kommen rund 100 Delegierte der NRW-Gr├╝nen zu einem sogenannten kleinen Parteitag zusammen. Der Landesparteirat hat dar├╝ber abzustimmen, ob das Sondierungspapier, das beide Seiten in den vergangenen Tagen erarbeitet hatten, eine Grundlage f├╝r Koalitionsverhandlungen sein k├Ânnte. Dar├╝ber entscheidet in D├╝sseldorf (16.30 Uhr) auch der etwa gleich stark besetzte erweiterte Landesvorstand der CDU.